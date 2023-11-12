الدورى الفرنسى.. مصطفى محمد يقود نانت لمواجهة ميتز

أعلن بيري اريستوي المدير الفنى لفريق نانت الفرنسى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ميتز، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سامفوريان"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل فريق نانت كالتالى:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو، باليوس، كاستيليتو، دوفيرن.

خط الوسط: ميرلين، موتوسامي، تشيريفيلي.

خط الهجوم: موليت، مصطفى محمد، سيمون.



ويحتل حاليًا فريق نانت المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 14 نقطة، فيما يأتي نظيره ميتز في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.