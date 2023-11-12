قافلة بيطرية مجانية بقرية دير أبو حنس بملوي

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا،اليوم الاحد قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس التابعة للوحدة المحلية لدير البرشا بمركز ملوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني لعدد 50 رأس ماشية، ورش 150رأس جاموس و100 رأس أبقار و فحص عدد 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.



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