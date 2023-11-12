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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية دير أبو حنس بملوي

قافلة بيطرية علاجية
قافلة بيطرية علاجية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي بالمنيا
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نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا،اليوم الاحد قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس التابعة للوحدة المحلية لدير البرشا بمركز ملوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً.
من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني لعدد 50 رأس ماشية، ورش 150رأس جاموس و100 رأس أبقار و فحص عدد 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية الطب البيطري بالمنيا مركز ملوي بالمنيا الثروة الحيوانية الخدمات العلاجية