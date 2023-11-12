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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي المقاولون في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

ثلاثي المقاولون العرب
ثلاثي المقاولون العرب
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أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر نوفمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024.
وضم المنتخب ثلاثي المقاولون العرب محمد سيحا وزياد فرج وأحمد فوزي.
يأتي هذا في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة لللاعبين الصاعدين مع الفريق الأول

مصر الأولمبى ثلاثي المقاولون العرب روجيرو ميكالي