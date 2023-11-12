ثلاثي المقاولون في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر نوفمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وضم المنتخب ثلاثي المقاولون العرب محمد سيحا وزياد فرج وأحمد فوزي.

يأتي هذا في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة لللاعبين الصاعدين مع الفريق الأول