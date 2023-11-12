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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم أستاذ مساعد بتربية رياضية المنصورة من جامعة غرب فلوريدا الأمريكية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم الأحد عن تكريم الدكتور وائل عوض أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة من رئيس جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية الأمريكية لعلوم الرياضية بالمشاركة مع البروفسيور جاري ليجوري نائب رئيس جامعة غرب فلوريدا للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف البيان أن عضو هيئة التدريس قد حصل أيضا على جائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي لعام 2023، وجائزة شباب الباحثين من الكلية الأوروبية لعلوم الرياضة (ECSS) أسبانيا، وقد شارك في العديد من المهمات والزيارات العلمية والتدريب للدول أمريكا والتشيك وإيطاليا وإنجلترا وليتوانيا وبلغاريا  وله أكثر من 14 بحث محكم ومنشور في المجلات العلمية الدولية، ويعمل حاليًا عضو هيئة تحرير المجلة الدولية ( Quest Journal) بأمريكا (Q1).

وأشار البيان إلى أنه له أيضا العديد من الأنشطة على المستوى الدولي وعضوية الجمعيات العلمية الدولية مثل عضو الرابطة الوطنية لعلم الحركة في التعليم العالي (NAKHE) -أمريكا، عضو الجمعية البريطانية لعلوم الرياضة والتمارين الرياضية (BASES)- إنجلترا، عضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي(ACSM) - أمريكا، عضو الجمعية الفسيولوجية الأمريكية (APS) - أمريكا، عضو الكلية الأوروبية للعلوم الرياضية (ECSS) – ألمانيا.

والجدير بالذكر أن الدكتور وائل عوض، عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق برنامج الإيراسموس الأسبق بالجامعة، ومنسق العديد من الاتفاقيات الدولية مع بعض الجامعات الأوربية بدول إنجلترا و التشيك و ليتوانيا و بلغاريا و البرتغال.

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