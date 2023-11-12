حفظ التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق العاشر بالعجوزة، بمحافظة الجيزة .

وقالت أسرة الطفل خلال التحقيقات إنه سقط سهوًا اثناء لهوه بشرفه المنزل، نافيين وجود شبهه جنائية حول الواقعة. وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 5 سنوات به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي افادوا أنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق العاشر وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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