إحالة 5 أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم بالوادي الجديد

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 5 أطباء ما بين طبيب بشرى وصيدلي وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة الخارجة.

وقال محروس، إنه جرى جري إحالة طبيب بشري بعيادة المروة وطبيب بشري بعيادة 25 يناير و 2 أطباء صيادلة بعيادة 25 يناير وطبيب صيدلي بعيادة المروة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور .

وأشاد وكيل الوزارة بالانتظام في العمل بالوحدة الصحية بحي الأمل وصرف مكافأة لمدير عيادة حي الأمل، حيث أجري جولة بالمرور الصباحي اليوم وتفقد العمل بمركز الخارجة بعيادات ( حي الأمل – حي المروة – حي 25 يناير ) حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة ومستوى نظافة الوحدات والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات.

وأجري الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جولة لتفقد العمل بمركز الخارجة بوحدات (فلسطين الصحية وصنعاء الصحية) حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الادوية والمستلزمات والامصال واللقاحات والاكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الاداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

واشاد محروس، بانتظام العمل بوحدات فلسطين وصنعاء .

ووجه إلى مدير الادارة الصحية بالخارجة بالتنسيق مع ادارة التموين الطبي بالمديرية وتجهيز سكن الاطباء بوحدة صنعاء، كما وجه بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية لتدريب العاملين على تطبيق بروتوكول حفظ الطعوم .