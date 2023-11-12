إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 6 أشخاص منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي عند الرست بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تبين وقوعه بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة؛ مما أسفر عن إصابة كل من: «عطا ناجح عطا 40 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومريم عريان ثابت 30 عاما، ومصابه بكدمات بالضلوع وسحجات، وكارم عطا ناجح وعمرها 3 شهور، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وميلاد قارون حنا حنين، 54 سنه ومصاب بسحجات وكدمات، وامل مصطفي محمد 40 عاما، اشتباه ما بعد إرتجاج ».

وتبين أن جميع المصابين يقيمون في مدينه حلوان وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه مابعد الاتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وجرى التحفظ علي السيارة الملاكي والنصف نقل تحت تصرف الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.