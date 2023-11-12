جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من بوابات مستشفى الشفاء و حرب شوارع بغزة

بات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من البوابات الرئيسية لمستشفى الشفاء وسط اشتباكات بمحيط المستشفى وغطاء ناري كثيف وتحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق المستشفى ,وأن سيارات الإسعاف متوقفة تماما عن نقل المصابين والمرضى من وإلى مجمع الشفاء.حسب ما ذكرته قناة “العربية”

وتدور الاشتباكات العنيفة وحرب الشوارع في عدة مناطق من بينها شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وشمال جباليا وفي بيت لاهيا شمال القطاع. الاشتباكات المتزامنة وقعت في محاور عدة بمدينة غزة، بينها حيا النصر والشيخ رضوان ومحيط مخيم الشاطئ.

وأفاد إعلام إسرائيلي بارتفاع صوت صفارات الإنذار في بلدات غلاف غزة، وموجتين من الرشقات الصاروخية، انطلقتا من غزة على الغلاف خلال نصف ساعة من صباح اليوم.حسب ما ذكرته موقع "العربية"

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن "قلقها العميق" بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.