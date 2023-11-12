نائب رئيس الوزراء العراقي: حريصون على استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول كردستان

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 09:37 ص

أكد حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، اليوم /الأحد/، حرص الحكومة على إيجاد الآليات المناسبة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الوزير وصل صباح اليوم إلى إقليم كردستان، حيث كان في استقباله وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال محمد صالح، وعدد من المسؤولين".

وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية".