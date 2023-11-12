شهداء وجرحى بالعشرات في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 04:01 ص

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وفي مخيم الشابورة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منازل مواطنين في رفح جنوبي القطاع. وفي غارة أخرى على مخيم النصيرات، قالت "وفا" إن امرأة قتلت وجرح آخرون بعد استهداف منزلها وسط قطاع غزة.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استهداف المجمع، حيث تم قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه، بحسب "وفا".

واستهدف القصف أيضا مستشفى مهدي للولادة غربي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطواقم الطبية والنازحين داخله.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.