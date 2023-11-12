«أبناء مصر»: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية معبرة عن الإرادة المصرية القوية

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 12:12 ص

أشاد الدكتور هاني الشيخ مساعد الأمين العام لشئون الاتصال السياسي بحزب أبناء مصر بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية بالرياض، وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأشقاء العرب.

وأكد الشيخ أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة المعالم وتحمل الكثير من الرسائل القوية التي تستوجب وقف العدوان الصهيوني علي الفلسطينيين والتي تنادي بحل الدولتين حتي يعم السلام في المنطقة لأن الكيان الصهيوني فعل الكثير من جرائم الحرب بحق الأطفال والنساء ولابد من وقفة قوية تضمن للفلسطينيين حقهم في الحفاظ على استقلاليتهم.

وأوضح الشيخ بأن مصر ترفض تماما تهجير الفلسطينيين لاي دولة اخرى ولا يوجد وطن بديل سوي وطنهم الحالي،حيث أن المحاولات المستميته من إسرائيل بتهجير الفلسطينيين باتت بالفشل

ونوه القيادي بحزب أبناء مصر أن إرادة المصريين تعبر عنها قيادة سياسية واعية تتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على لم الشمل العربي والتنديد بجرائم اليهود.



وقال الشيخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن إرادة المصريين، مؤكدا على الدور المصري الريادي والتاريخي والمحوري لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة تحركت على مستويات متعددة، فضلا عن التحركات المكثفة لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،ويجب علي الجميع التكاتف لإحياء القضية الفلسطينية والتنديد بالمجازر الصهيونية تجاه الأشقاء بفلسطين.