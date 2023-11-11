«هاتريك» مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ستاد ريمس

قاد كيليان مبابي، فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح ستاد ريمس بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أوجست ديلاون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل مبابي 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 3، 59، و82، ليقود فريقه لصدراة الدوري الفرنسي، بعد تعادل نيس مع مونبلييه سلبيًا، أمس الجمعة في نفس الجولة.

بذلك، رفع مبابي غلته التهديفية في الدوري الفرنسي إلى 13 هدفًا على قائمة هدافي المسابقة، كما وصل إلى هدفه رقم 15 في 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات بالموسم الجاري 2023-2024.

بتلك النتيجة، تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نيس الوصيف حتى الآن، بينما تجمد رصيد ستاد ريمس عند 20 نقطة في المركز الرابع.