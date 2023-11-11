رئيس الوزراء الباكستاني: إسرائيل حولت غزة إلى جحيم حي

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، إن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى جحيم حي.

وأضاف كاكر -في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم /السبت/ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن القانون الدولي يمنع ويحرم ويجرم قتل المدنيين الأبرياء، ولابد للمذابح التى ترتكبها إسرائيل أن تتوقف، داعيا في الوقت نفسه ضمائر كل العالم الحر للاضطلاع بدورهم المهم لضمان وقف إطلاق النار لإيجاد ممرات للمساعدات الإنسانية بغير شروط إلى غزة وبشكل سريع.

وشدد على أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية في غزة، على خلفية المدارس والمساجد والمستشفيات المدمرة ومخيمات اللاجئين المخربة وتفجير سيارات الإسعاف.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، مجلس الأمن الدولي وأعضاءه للقيام بتحمل مسئولياتهم للحفاظ على الأمن والسلام لأن حياة البشر لا يمكن التضحية بها، كما طالب الإعلام العربي بتغطية المذابح الدائرة حاليا في قطاع غزة.

وأكد أن الظلم وانعدام العدالة هي بذور للحروب المستقبلية، قائلا: "وبدون أن ندرك بشكل مبكر حل الدولتين سوف نستمر في المرور بدوائر عنف مشابهة وسوف يتسع ويتعاظم حجمها".