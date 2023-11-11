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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابات خطيرة في تصادم سيارتين بسوهاج.. "الميكروباص نزل الترعة"| صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب عدد من الأشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة بنطاق مركز طهطا في محافظة سوهاج وذلك عقب اصطدامها بأخرى ملاكي أصيب قائدها بجروح خطيرة، وتم انتشال المصابين ونقلهم  إلى المستشفى.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي باحدي الطرق بزمام قرية «بنجا» التابعة لمركز طهطا، مما أسفر عن إنقلابهما ونزولهما الترعة المجاورة للطريق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتبين  إصابة عدد من الأشخاص كانوا بداخل السيارة الأجرة ، فيما أصيب قائد السيارة الملاكي بجروح خطيرة، وتم انتشال المصابين ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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