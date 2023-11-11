3 قرارات من النيابة لكشف ملابسات تصادم ميكروباص وسيارة نقل في التجمع

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة تصادم سيارة ميكروباص تابعة لمدرسة دولية بسيارة نقل في التجمع الخامس، مما أسفر عن وقوع مصابين ، حيث أمرت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسماع أقوالهم، كما كلفت بالتحفظ علي كاميرات بمحيط مسرح الحادث وتفريغها.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تقيل بسيارة ميكروباص تقل عدد من الطلاب والعاملات بمدرسة دولية ، وذلك أثناء عودتهم لمنازلهم بعد يومهم الدراسي بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.