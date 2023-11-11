الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي بقمة الرياض انتقاد مباشر لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض اليوم بأنها جاءت تحمل مزيجًا من "إنسانية المواطن العربي" المهموم بقضايا أمته و"حكمة رجل الدولة" الذي يعرف جيدًا كيف تسترد الحقوق بالأفعال وليس بالشعارات.

وأضاف عبد العزيز بأن السيد الرئيس وصف "روشتة" واضحة من 6 بنود تجمع بين الجانب الإنساني الإغاثي والجانب السياسي الدبلوماسي فيما يتعلق بحل الدولتين وضرورة استرداد الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي أن يبدأ فورًا في إيجاد صيغ وآليات تنفيذية لتحويل تلك البنود الستة إلى واقع حي وسريع في غزة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن السيد الرئيس وجه رسائل واضحة وانتقاد مباشر لازدواجية المعايير العالمية في التعامل مع القضية الفلسطينية ووضع الجميع وعلى رأسهم إسرائيل أمام مسئولياتهم عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين بما لا يدع مجالًا للمزايدات من أي أحد على صلابة ووضوح ونبل الموقف المصري.

وشدد عبد العزيز على أن الموقف المصري منذ بدء هذه الأزمة هو حلقة في سلسلة تضحيات طويلة والتزام مستمر من الدولة المصرية بتلك القضية نحو حل عادل وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها.