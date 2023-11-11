أمطار على سانت كاترين والعظمى 26 درجة

شهدت مدينة سانت كاترين سقوط أمطار خفيفة، اليوم السبت، وسط فرحة من الأهالي، خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

فيما أكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة سانت كاترين أن المدينة استعدت بكامل طاقتها. وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات، مضيفًا أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أية أمطار قد تعوق حركة المواطنين.

وتشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم، طقسًا حارًا، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 33 درجة، والصغرى 24 درجة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ف بيان لها أن اليوم يشهد غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء . ومن المتوقع أن يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانًا . كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31، وفى طابا الصغرى 31 والعظمى 20، وفى كاترين الصغرى 13 والعظمى 26، وفي طور سيناء الصغرى 19 والعظمى 29، وشرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33.

الحالة المرورية

من جانب آخر أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

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