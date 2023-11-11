محافظ كفر الشيخ: 13 قافلة للأورمان للكشف المجاني والتحاليل الطبية

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، فى تنظيم 13 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1413 شخص من أبناء مركزى دسوق والحامول، وهى قرى " شباس الشهداء- العزبة البيضاء- البرنس- جماجمون- كفر ابرهيم- كفرالعرب- أبوزيادة " بمركز دسوق، وقرى " 11 الحفير- 8العنابر-9-12-13" بمركز الحامول وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، ان جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1413 شخص من مركزى الحامول ودسوق، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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