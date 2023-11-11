رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وقال عبدالقوي، إن الشعب المصري على استعداد تام لاقتسام رغيفه مع شقيقه الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته امام مؤتمر حكاية وطن في محافظة الغربية والمنعقد على ارض جامعة طنطا

في البداية سجل الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى شكره وتقديره واحترامه بالاصاله عن نفسه وعن اعضاء التحالف الوطني والجمعيات الاهليه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على دعمة الدائم ولاقامته للمؤتمر الحاشد حكاية وطن بين الرؤية والانجاز واصفا اياه (راعي لمسيرة التنمية والقيادة الحكيمة لمحافظة الغربية) كما وجه الشكر للاستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لاستضافته المؤتمر بجامعة طنطا.

وخلال كلمته اكد عبد القوي علي الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.ى شكره وتقديره واحترامه بالاصاله عن نفسه وعن اعضاء التحالف الوطني والجمعيات الاهليه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على دعمة الدائم ولاقامته للمؤتمر الحاشد حكاية وطن بين الرؤية والانجاز واصفا اياه (راعي لمسيرة التنمية والقيادة الحكيمة لمحافظة الغربية).. كما وجه الشكر للدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لاستضافته المؤتمر بجامعة طنطا.

وخلال كلمته اكد عبد القوي، الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، وهدفه إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.