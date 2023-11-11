أمطار رعدية على شمال الصعيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفض جوي على محافظات مصر.. وشبورة مائية تحجب الرؤية في الساعات الأولى من الصباح.. وهذه أبرز النصائح للتعامل مع الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة من التقلبات الجوية تشهدها محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث انخفضت درجات الحرارة في الساعات الأولى من صباح السبت، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد بعض المناطق أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وتمتد مساء الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار رعدية على شمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها السبت، أن حالة الطقس، ستشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وتكثر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وتمتد مساء الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تشهد بعض المحافظات نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر واقصي جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى 22 درجة.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي هذا الشأن حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مؤكدة أن الأيام المقبلة تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، نتيجة لقدوم كتل هوائية شمالية قادمة من منطقة البحر المتوسط.

وقالت "غانم" إن بعض المحافظات ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وبخاصة المناطق الساحلية، كما تتأثر المناطق القريبة من المسطحات المائية بوجود شبورة كثيفة في الصباح الباكر.

وأوضحت "غانم" في تصريحات تليفزيونية، أن بعض المحافظات شهدت سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والسفر على الطرق السريعة نتيجة لسقوط الأمطار والشبورة المائية.

كما نصحت المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء تام أثناء فترة سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية، مع أهمية اصطحاب ملابس خريفية ثقيلة أو "جاكيت" في حالة الذهاب للأعمال في الساعات المبكرة من الصباح أو الساعات المتأخرة من الليل.