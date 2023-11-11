التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه بالشرقية

قررت نيابة فاقوس صباح اليوم التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه متأثرا بأصاباته إثر سقوطه من على جرار زراعي أمام قرية النوافعة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد ع ط" 53 سنة مقيم في قرية تابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس جثة هامدة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلي مكان الحادث لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم رفع آثار الحادث من علي الطريق وتيسر الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم.