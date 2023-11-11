إفريكسيم بنك: 500 مليون دولار مفقودة سنويا من أفريقيا بسبب الاستيراد

قالت هيلين بروم، مدير المشروعات والأصول التمويلية بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" إن استخدام الموارد الطبيعية بافريقيا يعد أمرا هاما لزيادة حصيلة الإيرادات للدول الأفريقية من خلال استغلال الموارد ، موضحة أن القارة الأفريقية تحتوي علي 7% من الغاز علي مستوي العالمي يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات جلسة منتدي التجارة والاستثمار ضمن الملتقي السنوي الثالث لقمة التجارة الافريقية IATF2023التي تستضيفه مصر اليوم الثالث على التوالي حتي 15 نوفمبر الجاري

واضافت أن الكونغو الديمقراطية تساعد في تصنيع بطاريات السيارات من الليثيوم وهو ما ينعكس على ضرورة استغلال الموارد المعدنية داخل القارة الأفريقية دون إعادة استيراد الخامات بتكلفة باهظة أو سلع تامة الصنع باعتبارها مكلفة للعملة الصعبة الأفريقية وإهدار نصف تريليون دولار من النقد الأجنبي و زيادة البطالة .

وينبغي العمل علي تعزيز دور التصنيع المحلي لإتاحة المزيد من فرص العمل و توفير 500مليار دولار كعوائد اقتصادية للدول الأفريقية موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية .