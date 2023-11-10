نجوم الفن في عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي.. صور

أقيمت مساء اليوم الجمعة، مراسم عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وحرص كوكبة من الفنانين على حضور العزاء ومواساة الفنانة سلوى محمد علي، ومن بينهم: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان رشوان توفيق، والفنانة رانيا فريد شوقي، والإعلامي محمد الغيطي، والفنان سيد رجب، والفنانة عزة لبيب، والفنانة أنوشكا، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة منال سلامة، والفنان تامر ضيائي، والفنانة ميريت عمر الحريري، والفنان جمال عبدالناصر، والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان صبري فواز، والفنانة نهال عنبر، والفنان أحمد سلامة، والفنانة شيري عادل، وآخرون.

وقد رحلت والدة الفنانة سلوى محمد علي، مساء الثلاثاء الماضي، وكتب المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن صلاة الجنازة يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وشاركت الفنانة سلوى محمد على في وداع والدتها، وقد شييع جثمانها الأربعاء الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سيد رجب، والفنانة بسمة.

كما شاركت الفنانة سلوى محمد علي، في فيلم "وش في وش"، والذي عرض في أغسطس 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

والعمل من بطولة الفنانين: محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، ومن تأليف وليد الحلفاوي، وسيناريو شادي الرملي، وإخراج وليد الحلفاوي.

في حين عُرض لها مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني، في الموسم الرمضاني السابق 2023، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشاركها البطولة الفنانين: سيد رجب، وسلوى عثمان، ومحمد لطفي، وصبري فواز، وكريم عفيفي، ودينا محسن، وبهاء ثروت، وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حيث تسلط أحداثه الضوء على التفاصيل اليومية في شهر رمضان لمجموعة من ساكني إحدى الحارات الشعبية.

