مصطفى بكري: صمود الشعب الفلسطيني منع قوات الاحتلال من هدم المسجد الأقصى.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل مصري وعربي، وما تفعله المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي رد فعل لرفضهم لكل جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن المقاومة الفلسطينية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خسائر فادحة لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين.

وتابع: لولا صمود الشعب الفلسطيني في وجه قوات الاحتلال كان سيتم هدم المسجد الأقصى لكي تحقق إسرائيل هدفها، ولكن بسالة وشجاعة الفلسطينيين منعت الاحتلال من هدم الأقصى.

وأوضح بكري، أن الفلسطنيين الذين تركوا منازلهم أخذوا معهم مفاتيح منازلهم التي تركوها عنوة، يدركون جيدا أنهم سيرجعون مرة أخرى ليستقروا في منازلهم وأرضهم.

وأكمل: بحق وعد الله، سننتصر حتى لو كان هناك فلسطيني وحيد، الجزائر ضحت بـ 1.5 مليون شهيد للاستقلال، الاحتلال الإسرائيلي سيزول اليوم أو غد أو بعد 100 عام.

وأشار بكري إلى أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تريد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقوة العسكرية، ولكن المقاومة الفلسطينية تريد الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار بصورة مستمرة وليس هدنة مؤقتة.

وأكمل: من يريد القضاء على حماس فهو واهم، حماس فكرة، والفكرة لا تموت وستظل باقية في قلوب الشعب الفلسطيني، كما أن رغبة قوات الاحتلال ضرب البنية التحتية لحماس دليل قوي على عدم قدرتها على القضاء على حماس.