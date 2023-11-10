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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفحم محل تجاري في الطالبية بسبب ماس كهربائي بثلاجة "آيس كريم"

أرشيفيه
أرشيفيه
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اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي بثلاجة آيس كريم تسبب فى نشوب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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