ضبط المتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من داخل سيارة ملاكي في كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق وعاطل، "لهما معلومات جنائية مسجلة"، المتهمين بسرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالى المذكور.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.