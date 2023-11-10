الكشف الطبي بالمجان على 1428 مواطنًا في دمياط

واصلت مديرية الصحة في دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٤٢٨ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات ،بالإضافة إلى إجراء ٣١٢ تحليل معملى و فحص ١٢ حالة بالسونار.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية وإشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، فقد بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتب بدلاً من الاصدارات الورقية المعتادة وذلك بجانب اصدار شهادات الوفاه وشهادات الميلاد ، في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة وحوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بأن هذه الخدمه تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستنديه وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة، مؤكدًا أن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل علي تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.