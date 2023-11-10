استشهاد طفل مُتاثرً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "عايدة" شمال بيت لحم

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 11:00 ص

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، مُتأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم "عايدة"، شمال "بيت لحم"، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن الطفل محمد علي عزية ( 17 عامًا)، أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجرًا، ومنعت قوات الاحتلال الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليُعلن عن استشهاده لاحقا.

