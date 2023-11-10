استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، مُتأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم "عايدة"، شمال "بيت لحم"، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية بأن الطفل محمد علي عزية ( 17 عامًا)، أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجرًا، ومنعت قوات الاحتلال الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليُعلن عن استشهاده لاحقا.
بوابة العرب
استشهاد طفل مُتاثرً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "عايدة" شمال بيت لحم
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استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، مُتأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم "عايدة"، شمال "بيت لحم"، جنوب الضفة الغربية.
استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، مُتأثرًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم "عايدة"، شمال "بيت لحم"، جنوب الضفة الغربية.