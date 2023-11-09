مسئولة أمريكية: عدد القتلى في غزة أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى: "إن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة قد يكون أعلى بكثير من رقم 10 آلاف الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس".

وأضافت ليف، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس: "إن عدد القتلى الذين قتلوا بعد مرور أكثر من شهر على الحرب من المرجح أن يكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

وتابعت المسؤولة الأمريكية: "من الصعب جدًا على أي منا تقييم معدل الضحايا في هذه الفترة من الصراع وظروف الحرب، نعتقد أنها مرتفعة جدًا، ومن الممكن أن تكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تدلي بشهادتها أمام اللجنة حول رد الولايات المتحدة على دعم إسرائيل أثناء قيامها بحربها.

وقد شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن وأقوى مؤيدي إسرائيل في الكونجرس في قدرة وزارة الصحة في غزة على تقديم حصيلة دقيقة للقتلى في القطاع منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.