الشباب يسقط أمام الرائد في الدوري السعودي

سقط فريق الشباب في فخ الهزيمة أمام نظيره الرائد بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقدم الفريق الضيف عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله جوليو تافاريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في اللقاء بواسطة المدافع المغربي رومان سايس في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بفوز الرائد على الشباب بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المرتبة العاشرة.

كان الشباب دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: فواز علي خريص الصقور، إياجو دوس سانتوس، رومان سايس، حمد تركي اليامي

خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، ماجد عمر كنبه، إيفر بانيجا.

وفي الهجوم: يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور، فهد المولد.

الرائد، بدأ المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: أندري مورييرا

خط الدفاع: محمد سالم الدوسري، عمر جونزاليس، مامادو لوم، حمد سليمان الجيزاني

خط الوسط: محمد فوزير، ماثياس نورمان، منصور فايز البيشي، مطلق الحريجي

خط الهجوم: كريم البركاوي، جوليو تافاريس.