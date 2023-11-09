اليونان تؤكد استعدادها للمساهمة في جهود إنشاء ممر إنساني عن طريق البحر لنقل المساعدات لغزة

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لنظيره الفلسطيني محمد اشتيه اليوم /الخميس/ استعداد بلاده للمساهمة في جهود إنشاء ممر إنساني عن طريق البحر لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. قائلا: "إن اليونان على اتصال مع قبرص وشركائها من أجل إنشاء هذا الممر الإنساني".

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، خلال لقائه مع نظيره الفلسطيني قبيل انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول غزة، عن قلقه المتزايد بشأن تزايد أعداد الضحايا المدنيين، مشددا على الحاجة إلى هدنة إنسانية لضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لمذكرة أصدرتها الحكومة اليونانية حول الاجتماع.

وشدد على دعم اليونان الطويل الأمد لحل الدولتين، قائلا: "إن الحل السياسي على هذا الأساس هو وحده الذي يمكن أن يضمن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والاستقرار في المنطقة".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني:"إذا تمكنا من إيجاد طريقة لتقديم هذه المساعدات الإنسانية عبر أية وسيلة ممكنة فأعتقد أنها ستكون فكرة جيدة".. محذرا من نوايا إسرائيل بهذا الشأن، مشددا على أن الإسرائيليين يستهدفون طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني:"علينا أن نكسر الحظر، إن حصار غزة هو موت بطيء للجميع وخاصة للجرحى".. مضيفا: "الأمر لا يتعلق بالطعام فحسب بل بالإمدادات الطبية أيضا".