جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل لزيادة الوعي بحقوق ذوي الهمم في التعليم العالي

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 07:25 م

عقدت جامعة قناة السويس ورشة عمل تحت عنوان "طلاب التعليم العالي من ذوي الهمم فى قانون 2018"، شارك فيها نحو 35 متدربا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بهدف زيادة الوعي بشأن الحقوق القانونية والدستوية المستحقة لذوي الهمم، لا سيما الطلاب فى مختلف مؤسسات التعليم العالي.

يأتي عقد الورشة فى إطار اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس وهيئة الأمديست الأمريكية لتطوير مركز الطلاب ذوي الإعاقاة بالجامعة.

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للطلاب ذوي الإعاقة فى إطار توجيهات القيادة السياسية والدعم اللامحدود الذي يقدمه لهم فخامة رئيس الجمهورية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم، أنه فى إطار الدعم المقدم للطلاب ذوي الإعاقة تقوم الجامعة بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى خدمة أبناء الجامعة من ذوي الهمم والارتقاء بقدراتهم، وفى هذا الاطار تعقد الجامعة بالتعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية العديد من ورش العمل التدريبية لمنسوبي الجامعة لتعزيز مهاراتهم ورفع مستويات الوعي لديهم بشأن إحتياجات ذوي الهمم بهدف تحسين سبل التعامل معهم مما يسهم فى نهاية المطاف إلى تطوير العملية التعليمية.

كما صرح الدكتور أحمد جاد نائب مدير مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، بأن المركز يعد المظلة الشاملة لرعاية أبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، ويوفر لهم كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية، وأن ورشة قانون 2018 تأتي استكمالا لخطة التدريبات وورش العمل المتضمنة في بروتوكول التعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة الأمديست الأمريكية.

حضر الورشة مندوب الهيئة الأمريكية ومنسقة هيئة الأمديست فى جامعة قناة السويس نهله حفني، وقام بتنفيذ الورشة محمد مختار من المجلس القومي للإعاقة.