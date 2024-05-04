جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عددا من حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط 1111 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 15747 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

و ضبط 571 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما تم ضبط 64 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

