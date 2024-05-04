عبدالوهاب.. درس في الريادة الموسيقية

تحل اليوم الموافق ٤ مايو، ذكرى رحيل موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، وذلك بعد أن ترك إرثاً من الفن والموسيقي، أهداه لجمهوره فى مصر وكل المتهمين بالموسيقي.

طفولة مختلفة



عاش الفنان محمد عبدالوهاب طفولة مختلفة عن كل أقرانه، وكانت له بعض الطبائع الخاصة به، فقد كان طفلاً يميل إلى الوحده والتأمل والصمت معظم الوقت.

وفى لقاء تلفزيونى له أكد أن سبب عدم التجاوب مع الأطفال واللهو معهم، أنه كان طوال الوقت يملك عقل مشغول بالتفكير، وكان لا يميل إلى اللعب والمشاركة مع الأطفال، وكان التأمل هو المسيطر عليه طوال الوقت.

وتابع الفنان محمد عبدالوهاب أنه بسبب تلك الطباع ربما جعلت منه شخص يستقبل الأمور بزوايا مختلفة، ونظرات التأمل جعلت البناء الفني يأخذ مساحته، وربما هو ما هيأ البيئة التى مهدت للفن بداخلي.

البداية الفنية

عشق الفنان محمد عبد الوهاب الموسيقي منذ الصغر، وكان شديد التعلق بها، وكان يذهب إلى الموالد ليستمع إلى الأهازيج والأغاني الفلكلورية الطربية، ثم إنضم محمد عبدالوهاب إلى نادي الموسيقي الشرقي - هو معهد الموسيقى حالياً - ثم بدأ بغرق الكورال حتى تمكن من الأداء الموسيقي والطربي، وظل يتدرج بين الفرق.

المشاركات الموسيقية الفنية

شارك الفنان محمد عبد الوهاب بتلحين العديد من الأغاني، والموسيقي التصويرية للعديد من الأعمال الفنية، وتألق من خلالها الموسيقار محمد عبدالوهاب للدرجة التى جعلت هناك لغة طرب بينه وبين الجمهور، وأبدع من خلالها وقام ببناء علاقة ثقة فى أى لحن موسيقي يخرج من بين أنامله، يصبح ماركة ثقه لدى الجمهور.

عبدالوهاب وأم كلثوم.. ليت التعاون دام طويلاً

بدأت الفترات الأولي الفنية بين الفنان محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، بعدم التوافق وظلت هناك سنوات من القطيعة، ولكن عاد الثنائي للعمل وقدما الأغنية الأبرز "إنت عمرى" غناء كوكب الشرق وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، وبعد تجليات الإبداع الفني نتاج اللقاء الذهبي، تمني كل المتابعين والجمهور أن يكون اللقاء مبكراً، أو دام التعاون طويلاً.

أبرز الأعمال الموسيقية

إشتهر الموسيقار محمد عبدالوهاب بالعزف على آلة العود، وكان الجميع يضرب مثلاً بأى شخص يتميز على تلك الآلة ليتم تشبيهه بالموسيقار محمد عبد الوهاب.

شارك موسيقار الأجيال بالعديد من الأعمال الموسيقية، أبرزها "ألحان الموسيقي التصويرية لفيلم ممنوع الحب، فيلم أول الشهر، بنت ذوات، يوم سعيد، رصاصة فى القلب، الحب الأول، حسن ونعيمة، عريس مراتي، وألحان أغنية إنت عمرى".

وفاته

رحل الفنان الكبير والموسيقار محمد عبد الوهاب عن عالمنا يوم ٤ مايو عام ١٩٩١، بعد صراع مع المرض فى سنواته الأخيرة، ليترك لنا إرث فني حافل فى عالم الموسيقي.