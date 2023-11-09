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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس مسجلا زيادة بلغت 30 جنيه علي الأقل منذ الأسبوع الماضي وذلك علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.
سجل سعر عيار 24 نحو 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء وعيار21 نحو 2580 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 18 نحو نحو 2211 جنيه لليع و 2229 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1720 جنيه للبيع و 1733 جنيه للشراء .
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.
سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.981 مليون جنيه للشراء.
 

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 2 4 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم