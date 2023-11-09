ريال مدريد يواصل تجديد عقود لاعبيه الشباب

واصل نادي ريال مدريد الإسباني، تجديد عقود اللاعبين الشباب بالفريق الأول لكرة القدم، بتمديد عقد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، تجديد عقد فالفيردي بشكل رسمي، ليستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو حتى عام 2029.

ونشر النادي الإسباني، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: «اتفق نادي ريال مدريد وفيديريكو فالفيردي على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029».

وأضاف البيان: «وصل فالفيردي إلى ريال مدريد في يوليو 2016، عندما كان عمره 18 عامًا فقط، في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أصبح بالفعل أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم».

وخاض فالفيردي 220 مباراة مع الملكي، سجل خلالها 19 هدفًا، وفاز بـ9 ألقاب، بطولة دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، ولقب كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري الإسباني، وبطولة كأس ملك إسبانيا و2 كأس السوبر الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، فإن نادي ريال مدريد وضع شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقد فالفيردي الجديد مع الفريق، وصل إلى مليار يورو.

ويأتي تجديد تعاقد فيديريكو فالفيردي مع ريال مدريد ضمن خطة النادي في الحفاظ على نجومه الشباب، والتي بدأت بتجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم مواطنه رودريجو جوس، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا.