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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط 5 قضايا تهريب من المنافذ الجمركية

لقطاع أمن المنافذ
لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية  أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا متنوعة.
  فى مجال الأمن العام: ضبط 50 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 291 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جرائم تهريب البضائع ضبط 5 قضايا متنوعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية