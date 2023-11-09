أعلن إيجور جوفيشفيو المدير الفنى لفريق الرائد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق الرائد كالتالى:
حراسة المرمى: أندري مورييرا.
خط الدفاع: محمد سالم الدوسري، عمر غونزاليس، مامادو لوم، حمد سليمان الجيزاني.
خط الوسط: محمد فوزير، ماثياس نورمان، منصور فايز البيشي، مطلق الحريجي.
خط الهجوم: كريم البركاوي، جوليو تافاريس.
ويحتل فريق الرائد قاع ترتيب دورى روشن بـ 6 نقاط، بينما يحتل فريق المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة.
البوابة سبورت
دورى روشن.. تشكيل هجومى للرائد أمام الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إيجور جوفيشفيو المدير الفنى لفريق الرائد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
أعلن إيجور جوفيشفيو المدير الفنى لفريق الرائد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".