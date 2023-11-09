دورى روشن.. تشكيل هجومى للرائد أمام الشباب

أعلن إيجور جوفيشفيو المدير الفنى لفريق الرائد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق الرائد كالتالى:

حراسة المرمى: أندري مورييرا.

خط الدفاع: محمد سالم الدوسري، عمر غونزاليس، مامادو لوم، حمد سليمان الجيزاني.

خط الوسط: محمد فوزير، ماثياس نورمان، منصور فايز البيشي، مطلق الحريجي.

خط الهجوم: كريم البركاوي، جوليو تافاريس.

ويحتل فريق الرائد قاع ترتيب دورى روشن بـ 6 نقاط، بينما يحتل فريق المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة.