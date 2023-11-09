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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. تشكيل هجومى للرائد أمام الشباب

الرائد
الرائد
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أعلن إيجور جوفيشفيو المدير الفنى لفريق الرائد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق الرائد كالتالى:
حراسة المرمى: أندري مورييرا.
خط الدفاع: محمد سالم الدوسري، عمر غونزاليس، مامادو لوم، حمد سليمان الجيزاني.
خط الوسط: محمد فوزير، ماثياس نورمان، منصور فايز البيشي، مطلق الحريجي.
خط الهجوم: كريم البركاوي، جوليو تافاريس.
ويحتل فريق الرائد قاع ترتيب دورى روشن بـ 6 نقاط، بينما يحتل فريق المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة.

روشن فريق الرائد الشباب الدوري السعودي للمحترفين