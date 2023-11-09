الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى مجال مكافحة جرائم السرقات بـ3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بسرقة (4 تكييفات - ثلاجة - غسالة ملابس - شنطة سفر - شنطة يد - سجادة)، من مسكن (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

مديرية أمن الجيزة

كما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة (7 نوافذ معدنية - 2 مروحة) من داخل أحد مراكز الشباب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (مالك مخزن خردة - مقيم دائرة القسم).

مديرية أمن الغربية

وضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا)، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (24 واقعة) بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وأرشدوا عن (19 هاتف محمول) وقيامهما بالتخلص من الحقائب وصرف المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع "مُبلغ بسرقتها" وإعترف أحدهما بإرتكاب واقعة سرقتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.