جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ القرار رقم (3445) لسنة (2023)؛ بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة؛ (وحدة ذات طابع خاص)؛ لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وبموجب هذا القرار تمت الموافقة على تعيين الدكتورة أمنية محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية؛ مديرا للمركز.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن المركز ينفذ خطة الجامعة؛ فيما يتعلق بتقديم خدمات متكاملة لذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة؛ بما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع الطلاب الأسوياء، وكذلك تقديم برامج، وأنشطة؛ تساعدهم في تنمية مهاراتهم، وتيسر سبل الإتاحة لهم؛ بما يمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي، وتعظيم الإفادة ) مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية، وصحية واجتماعية، وكذلك انخراطهم الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

يضم مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة فى عضويته كلاً من؛ الدكتورة زهراء إبراهيم أبوالعيون الأستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى عبدالمحسن عبدالتواب الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان عبدالراضي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، والدكتورة شروق جمال محمد المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأحد الطلاب من ذوى القدرات، والاحتياجات الخاصة.