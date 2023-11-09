سكرتير عام مساعد بني سويف يشرف على حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز ببا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة، مع التركيزعلى إزالة التعديات في المهد، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل الفوري لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية

حيث تم " اليوم" تنفيذ حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة ببا ، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وبحضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية وبمشاركة ممثلي كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية من الوحدة المحلية والزراعة والري والكهرباء والحماية المدنية وغيرها من الجهات ذات الصلة ، والتي أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد "حتى الآن"، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء "تحت الإنشاء" وغير مأهولة بالسكان، فيما يتواصل سير العمل بالحملة لتحقيق المستهدف منها.