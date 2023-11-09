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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية مجانية وشاملة بقرية شابة بكفر الشيخ

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ
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 نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية بقرية شابة مركز دسوق ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علي مدار اليومين الماضيين، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق، وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، وخاصة بالقرى والعزب والنجوع، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

وقال بيان صحفي لمديرية الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة، جاءت بتوجيهات من  وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية المحافظ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذ القافلة تحت إشراف  اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق  ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني. وبحضور  د. مجدي شنح  منسق القوافل الطبية بالمحافظة، ورئيس قرية شابة الاستاذ ايهاب الطوخى.

كما تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة؛ إذ توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك. وقد استفاد المئات من خدمات العيادات مواطنى القرية والتوابع والقرى المجاورة.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المبادرة الرئاسية حياة كريمة المناطق المحرومة من الخدمات مديرية الصحة بكفر الشيخ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ