السبت.. عازفة البيانو لورا ميكولا في حفل فني على المسرح الكبير بالأوبرا

تتواصل سلسلة أعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا، وذلك فى الثامنة من مساء السبت المقبل، الموافق 11 نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية إسبانية لـ راڤل ، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

تأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم