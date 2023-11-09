وفد أمريكي يزور القاهرة للتأكيد على دور مصر الريادي في دعم المساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وفدا يترأسه وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدنى والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا سيزور القاهرة، للإعراب عن تقدير واشنطن لدور القيادة المصرية فى دعم وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة، فى بيان نشرته علي موقعها الإلكتروني، إن الوفد الأمريكي يضم أيضا المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد ومساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مكتب المساعدات الإنسانية سارة تشارلز.

وتابعت أنه من المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي، خلال زيارته مصر، مع المسؤولين المصريين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لمناقشة الشراكة المستمرة في تسهيل التدفق السريع والمستدام للمساعدات إلى غزة.

وبحسب البيان استهلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم جولة خارجية تتضمن فرنسا وإسبانيا ومصر وتستمر حتى 17 من الشهر الحالي.