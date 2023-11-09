إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على تباين

أنهت الأسهم الأمريكية، الأربعاء تداولاتها على تباين، لكن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك واصلا أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2021 - حيث ارتفع للجلسة الثامنة والتاسعة على التوالي.

فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 40.33 أو 0.1 بالمئة إلى 34112.27 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 4.40 نقاط أو 0.1 بالمئة إلى 4382.78 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 10.56 نقاط أو 0.1 بالمئة إلى 13650.41 نقطة.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات لليوم الثالث، مواصلًا التعافي من عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة في أن الفدرالي الأمريكي قد أكمل دورة في رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع العقود الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1،968.80 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.