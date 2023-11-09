تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس بقيمة 20 جنيها في الحرام لمختلف الأعيرة، متأثرة بقرار مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً حوالي 2,570 جنيها للبيع و2,590 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,937 جنيها للبيع و2,960 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,203 جنيها للبيع و2,220 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,713 جنيها للبيع و1,727 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,560 جنيها للبيع و 20,720 جنيها للشراء.

وعالميا، سيحل سعر الأونصة وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب حوالي 91,345 جنيها للبيع 92,056 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,937,143 جنيها للبيع، و2,960,000 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل قيمة المصنعية والدمغة في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.