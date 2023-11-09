انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار، بالبوابة الاولى بمنطقة حدائق الأهرام، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة.



كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالبوابة الأولى.

بالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من ٥ طوابق وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى العقارات المجاورة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.