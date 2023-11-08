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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تنهي حياة مسن دهسا بالشيخ زايد والأمن يضبط قائدها

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي مسن مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة بجسده بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة. 

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مسرعة مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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