الخارجية الأردنية: الحديث عن سيناريوهات ما بعد غزة "هو قفز في الهواء"

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن أي حديث استباقي يروج له البعض عن سيناريوهات ما بعد غزة "هو قفز في الهواء"، موضحا "أن كل ذلك لن يناقش إلا بعد وقف الحرب والقتل.

واعتبر الصفدي خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بعدد واسع من الصحفيين والكتاب في ندوة استضافها صالون "أمانة عمّان" أن "حماس فكرة، والفكرة لا تنتهي"، منوها بفشل إسرائيل في تسويق سيناريو التهجير.

وأشار الصفدي إلى أن المستقبل يحمل تغييرا للحكومة الإسرائيلية الحالية بلا شك، مضيفا "السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى غزة على ظهور دبابات الاحتلال".

وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، مؤكدا رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".

وأضاف: "الأردن ومن ناحية مبدئية ومن ناحية المصالح العليا للشعب الفلسطيني وللمملكة أيضًا يرفض أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية ويأخذنا لمسارات خطيرة لا تصب بصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".

وأردف أن ما يدعو إليه الأردن ويصر عليه هو "التعامل مع القضية الفلسطينية بسياقها الكامل، فلا حل مجزأ، إنما حل سياسي وسلام شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة ويحاكي ويعالج جذور الصراع منذ بداياته قبل عقود".