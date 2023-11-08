ارتفاع مبيعات السيارات الصينية 10% خلال أكتوبر الماضي

ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 10.2 بالمئة في أكتوبر من هذا العام مقارنة بالعام السابق، حسبما أعلنت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، الأربعاء.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

كثفت شركات صناعة السيارات عروضها الترويجية، وكانت السيارات الكهربائية والهجينة في المقدمة.

قالت الرابطة إن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة ارتفعت بنسبة 37.5 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل 767 ألف سيارة من أصل 2.03 مليون سيارة بيعت في أكتوبر.

قفزت صادرات سيارات الركاب بنسبة 50 بالمئة تقريبا إلى 391 ألف سيارة في أكتوبر، وارتفعت بنسبة 66 بالمئة هذا العام إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة ملايين سيارة.

تخالف هذه الارتفاعات الكبيرة جزئيا النمو البطيء في العام السابق، عندما كانت الصين تعاني مع إغلاق مصانع، واضطرابات ناجمة عن وباء فيروس كورونا.

جاء في التقرير أن الطلب على السيارات تزايد في شهري سبتمبر، وأكتوبر.

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3.2 بالمئة حتى الآن هذا العام إلى ما يقل قليلا عن 17.3 مليون سيارة.

وذكرت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن شركة "تسلا" سلمت 47164 سيارة من طراز (واي)، و24951 سيارة من طراز (3 إس) المصنعة في منشآتها في شانغهاي.

تصدرت شركة صناعة السيارات الصينية "بي واي دي" مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية، وحققت السيارة "سونغ" أفضل مبيعاتها بإجمالي 63965 سيارة.